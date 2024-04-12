Шольц поставил условие для разговора с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с президентом Владимиром Путиным, когда в России примут решение вывести войска с территории Украины. Об этом немецкий политик заявил в интервью изданию Tageszeitung.
«Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», - сказал он.
На вопрос, когда это может произойти, Шольц сказал, что «когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путину придется отказаться от своей кампании и вывести войска».
Последний разговор канцлера Германии с президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. За несколько дней до объявления о начале спецоперации Шольц приезжал в Москву.
Немецкий политик отметил, что, некоторые страны, в том числе Украина, обсуждают «что-то, что способно привести всех к мирному процессу».