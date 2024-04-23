23 апреля 2024, 14:48

Шольц попытался запретить России ссылаться на Канта

Global Look Press
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Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что у властей России нет оснований ссылаться на труды немецкого философа Иммануила Канта, поскольку его труды противоречат их убеждениям. Слова канцлера привело издание Die Welt.

По его мнению, Россия пытается «присвоить» труды Канта себе.

«У Владимира Путина нет оснований ссылаться на Канта. Хотя бы исходя из того, что представления мыслителя о мире не совпадают с точкой зрения России о ситуации на Украине», - отметил Шольц.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА «Новости» напомнил, что никто больше региона и России не сделал для увековечивания памяти философа.

«Напомню, что Кант скончался в статусе подданного российской короны. Это показывает позицию философа относительно России больше любых слов», - заявил он.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов включил Канта в список русских трофеев.

Германия Россия Олаф Шольц
23 апреля 2024, 13:56
Глава МВД Эстонии пригрозил закрытием православных монастырей
РИА «Новости»
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Монастыри Эстонской православной церкви (ЭПЦ) могут закрыть на территории Эстонии в случае отказа выйти из связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Об этом на встрече с руководством Пюхтицкого монастыря заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, его слова привело издание ERR.

Глава ведомства отметил, что подчиненные Московскому патриархату приходы могут в случае отказа от разрыва связи рискуют столкнуться с принудительным закрытием.

«В какой-то момент государства окажется вынуждено ходатайствовать через суд о принудительном прекращении деятельности. Тогда вопрос сильно усложнится, но решение проблемы можно найти и там», - сказал Ляэнеметс.

Ранее глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической организацией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такое заявление вряд ли можно назвать умным.

РПЦ Эстония
23 апреля 2024, 10:58
Обыски начались у оппозиционеров в Молдавии
Global Look Press
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Полиция Молдавии проводит обыски у оппозиционеров. Об этом сообщила РИА «Новости» депутат парламента Марина Таубер.

«Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали», - сказала она.

Депутат отметила, что оппозиция общается с адвокатами и анализирует ситуацию. Масштабы обысков пока неизвестны, уточнила Таубер.

Как сообщил RT со ссылкой на источник, к некоторым представителям оппозиции силовики пришли домой. У них забрали деньги и телефоны. Накануне в аэропорту Кишинева задержали участников съезда «Победа» , которые вернулись из Москвы.

Депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован рассказала «Известиям» , что одной женщине потребовалась помощь медиков. По ее словам, пограничники не объяснили точную причину задержки на пункте пропуска.

Молдавия Депутаты Полиция
23 апреля 2024, 09:58
Россия всегда побеждала в войнах за справедливость — Медведчук
РИА «Новости»
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Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

«Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было ни обогащение, ни желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха», - сказал он.

Виктор Медведчук заявил, что в контексте нынешнего конфликта на Украине справедливостью можно считать демонтаж диктатуры коллективного Запада. Он сказал, что для успешного достижения этой цели создали необходимые экономические и политические условия. Политик предупредил, что по мере вовлеченности в противостояние потери Запада лишь возрастут.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил свою страну государственности, заявил Виктор Медведчук в авторской статье на сайте kp.ru. Оппозиционер спрогнозировал отставку украинского лидера и расширение России.

Участвуя в вооруженных конфликтах, Россия стремилась к справедливости, а не к обогащению. Именно поэтому она всегда побеждала, заявил РИА «Новости» лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Международные отношения Войны Россия Запад
23 апреля 2024, 09:06
«Просто раздавлена». Матвиенко назвала Европу полным вассалом США
РИА «Новости»
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Если раньше страны Европы зависели от США только в военном отношении, то теперь стали их полными вассалами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», - сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что цель США - снизить конкурентоспособность Европы еще сильнее. По ее словам, Штаты стремились «додушить» союзников.

Россия даст жесткий и адекватный ответ на изъятие своих зарубежных активов, предупредила спикер Совфеда. Она сообщила, что законопроект уже разработали. По словам Валентины Матвиенко, конфискация станет беспрецедентным и разрушительным шагом для мировой экономики.

Спикер Совфеда прокомментировала гибель военкора Семена Еремина в зоне СВО. Она назвала произошедшее целенаправленным подлым убийством.

«Известия» сообщили, что он умер 19 апреля.

США Международные отношения Европа Запад Евросоюз

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