По его мнению, Россия пытается «присвоить» труды Канта себе.

«У Владимира Путина нет оснований ссылаться на Канта. Хотя бы исходя из того, что представления мыслителя о мире не совпадают с точкой зрения России о ситуации на Украине», - отметил Шольц.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с РИА «Новости» напомнил, что никто больше региона и России не сделал для увековечивания памяти философа.

«Напомню, что Кант скончался в статусе подданного российской короны. Это показывает позицию философа относительно России больше любых слов», - заявил он.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов включил Канта в список русских трофеев.