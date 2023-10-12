Шольц осудил власти Палестины за отсутствие ясной реакции на атаку ХАМАС

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Канцлер указал, что Германия в палестино-израильском конфликте может занять только позицию на стороне Израиля.

«На данный момент у Германии есть только одно место: место рядом с Израилем», - сказал Шольц.

По его словам, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от нападения ХАМАС. Также канцлер подтвердил, что среди заложников ХАМАС находятся несколько граждан ФРГ.

В начале недели Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце сообщила, что правительство Германии собирается пересмотреть решение оказывать финансовую и гуманитарную помощь Палестине.

В случае, если ее необходимость будет признана, нужно будет обсудить необходимые объемы, указывала Шульце. По ее словам, в первую очередь результатом проверок должны стать сведения, как проекты Германии на палестинских территориях могут поспособствовать миру в регионе и безопасности Израиля.

В 2022 году ФРГ, по информации газеты, выделила на гуманитарную помощь Палестине 340 миллионов евро.

Израиль ранее объявил о полной блокаде сектора Газа. Речь идет о прекращении поставок воды, электричества, продовольствия и топлива.