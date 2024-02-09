Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США

Шольц побывал в Вашингтоне и встретился с там с похожим на него сенатором. Немецкий канцлер назвал его своим «двойником» и прикрепил к сообщению совместную фотографию.

«Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!» - отметил Шольц.

Он прибыл в американскую столицу 8 февраля и провел переговоры с членами сената. Канцлер также планирует во время визита в США провести встречу с президентом Джо Байденом.

Ранее Шольц на фоне ослабления потока помощи Украине со стороны Белого дома и Евросоюза указал на острую нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ. Он призвал не допустить победы России, так как это якобы «нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку».

Канцлер ФРГ напомнил об истекших финансовых обязательствах Запада по поддержке Украины. По его словам, Германия направила украинской армии военную помощь на сумму в 30 миллиардов долларов.