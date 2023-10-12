Шольц обозначил позицию Германии в палестино-израильском конфликте

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«На данный момент у Германии есть только одно место: рядом с Израилем», - подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ также указал на необходимость восстановления безопасности Израиля. Ближневосточная страна имеет право защищать себя и своих граждан от «этого варварского нападения» согласно международным нормам, отметил Шольц.

Кроме того, канцлер подтвердил, что среди заложников палестинской группировки ХАМАС есть граждане Германии.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как бойцы ХАМАС атаковали Израиль и проникли на его территорию со стороны сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала бомбить Газу, где на начало 2023 года проживали около 2,3 миллиона человек. По данным Минздрава Газы на утро 12 октября, при ударах ЦАХАЛ в секторе погибли более 1,2 тысячи человек.