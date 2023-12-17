Шольц неожиданно появился на спектакле Серебренникова в Гамбурге

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург)», - написал режиссер.

По его словам, немецкий политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Шольц также выпил вина. Серебрянников отметил, что в одном из куплетов в импровизации на композицию «Besogna morire» прозвучала шутка про «отношения» канцлера ФРГ и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Шольц предложил главе венгерского правительства покинуть помещение в Брюсселе и отлучиться выпить кофе во время обсуждения вступления Украины в ЕС. Таким образом немецкий политик хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров в отсутствии Орбана.