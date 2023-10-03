Шольц не смог назвать верные цены на бензин в Германии

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В материале сказано, что вопрос о бензине Шольцу задали во время встречи с жителями Гамбурга. Его попросили сказать, сколько стоит бензин на заправочных станциях в Германии.

«Цены опять очень высокие. Но точно актуальной цены я сейчас не знаю. Думаю, что за некоторые виды [топлива] около 1,80 евро», - признался канцлер ФРГ.

Исходя из данных Общегерманского автомобильного клуба ADAC, средняя цена бензина марки Super E10 составляет около 1,875 евро, дизеля - 1,847 евро. Стоимость самой популярной марки Super E5 варьируется от 1,85 до 1,96 евро.

В прошлом году цены на горючее на немецких заправках поднялись до максимума. Средняя стоимость была 1,86 евро, что на 34 цента больше показателей прошлого года.

Ранее, 18 сентября, агентство Bloomberg сообщило о серьезном дефиците запаса дизельного топлива во всем мире. Нефтеперерабатывающие предприятия не в состоянии снабжать весь мировой спрос на этот вид горючего. В начале месяца фьючерсы на дизель в США побили рекорд цены и достигли показателя в 140 долларов. В Европейском союзе цены поднялись на 60%.

Одна из причин возникшей ситуации - сокращение добычи нефти со стороны России, Саудовской Аравии и лидеров ОПЕК. Еще 5 августа эти государства продлили соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.