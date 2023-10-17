Шольц назвал задачей Германии обеспечение безопасности Израиля
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что задачей Германии является обеспечение существования и безопасности Израиля. Слова политика привел ТАСС.
Правительство ФРГ действует согласно этому принципу. Такую позицию поддерживают все партии в Бундестаге, подчеркнул Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Безопасность Израиля и его граждан является парадигмой государственной политики Германии», - отметил канцлер.
История Германии и ответственность немецких властей, вытекающая из Холокоста, делают главной задачей ФРГ обеспечение существования Израиля, добавил Шольц. Он также заверил, что в сложившейся ситуации Германия может встать только на израильскую сторону.
Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что немецкие власти намерены использовать все законные средства для депортации приверженцев палестинского движения ХАМАС. Шольц в свою очередь подчеркнул, что де ятельность группировки попадет под запрет в Германии.