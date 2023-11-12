12 ноября 2023, 20:58

Шольц назвал условие для переговоров России и Украины

РИА «Новости»
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Обсуждение ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным необходимо продолжить. Об этом в интервью немецкой газете Die Heilbronner Stimme заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о том, что диалог с российским лидером нужно сохранить и продолжить.

«Я делал это в прошлом и буду снова делать в будущем», - заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что для главных переговоров между Россией и Украиной, которые приведут к окончанию конфликта, от российской стороны нужен решающий шаг, предусматривающий вывод войск.

«Это то, к чему Владимир Путин, очевидно, до сих пор не готов» - подытожил Шольц.

В конце августа еще один частый собеседник президента России Владимира Путина - французский лидер Эммануэль Макрон - заявил о готовности вернуться к переговорам, но только при условии, если беседа принесет какой-то результат. Он подчеркнул, что контакты между двумя странами не утрачены.

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц
12 ноября 2023, 21:15
Эвакуированных из Газы в Египет россиян отправили в Каир
Пресс-служба МЧС
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Группу первых эвакуированных в Египет из палестинского сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир, где расположен оперативный штаб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 12 ноября, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей.

В оперативном штабе в Каире люди получат медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, там же они смогут оформить необходимые документы. На всем пути до города их сопроводят медики и психологи министерства. Также сотрудники обеспечат эвакуированных водой и питанием.

Сегодня прошел первый день эвакуации из сектора Газа включенных в списки россиян. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, общее число желающих покинуть палестинскую территорию превысило тысячу человек, среди которых 300 детей.

Прошедшую неделю российские дипломаты и сотрудники МЧС согласовывали порядок и маршрут по выходу людей из сектора Газа. Ранее эвакуированные заявили, что провели под бомбежками более 30 дней. При этом взрослые отметили, что многие дети заболели из-за некачественной воды.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президент по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян из Газы в Египет займет около трех дней. Но окончательно все зависит от пропускной способности пункта «Рафах».

МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 21:13
Украину всколыхнули митинги с требованием демобилизации
РИА «Новости»
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Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на поле боя с февраля 2022 года, состоялись в нескольких городах Украины. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», - указали в публикации.

По данным издания, акции провели в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них участвовали по несколько десятков человек. Люди вышли на улицы с плакатами и флагами страны.

Во время митинга звучали призывы демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года. Также протестующие требовали принять закон, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о необходимости усилить мобилизацию в стране. По его словам, нужно расширить категорию граждан, подлежащих к военной службе, потому что некоторые украинцы смогли отклониться с помощью пробелов в законодательстве.

Митинги Украина Армия
12 ноября 2023, 20:45
ВСУ подняли в воздух бомбардировщик Су-17 советских времен
Википедия
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Значительные потери заставили ВВС ВСУ пополнять парк боевых самолетов раритетами. На днях в небе над Украиной заметили советский истребитель-бомбардировщик Су-17, выпуск которого прекратили в 1990 году, сообщило «Военное обозрение».

Авторы издания предположили, что это единственный имеющийся в распоряжении ВВС Украины Су-17М3 с бортовым номером 64. Его использовали для тренировок летчиков Запорожского авиаремонтного завода.

Не исключено, что Украина получила Су-17 в качестве помощи из Польши, где эти самолеты до сих пор используют.

Серийное производство бомбардировщиков Су-17 началось в СССР в 1969 году. В России его сняли с вооружения в 1998 году, но самолет до сих пор эксплуатируют в Польше, Сирии, Анголе, Вьетнаме и других странах.

По данным Forbes , Воздушным силам Украины также поступил восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р. Винтокрылые машины этого типа использовали при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Самолеты Украина Армия
12 ноября 2023, 20:17
Раскрыто число погибших при крушении военного самолета США над Средиземным морем
Викимедиа
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Участвовавшие в миссии в восточной части Средиземного моря пять американских военных погибли при крушении самолета во время дозаправки в воздухе. Об этом со ссылкой на европейское командование (ЮКОМ) Вооруженных сил США сообщила официальная газета Пентагона The Stars and Stripes.

В отчете указали, что крушение произошло в пятницу, 10 ноября. К поискам находящихся на борту военных присоединились корабли и самолеты, которые находились в районе ЧП. Командование объявило о начале расследования и пообещало, что уведомит родственников погибших военных о случившемся В первоначальном заявлении ЮКОМ говорилось, что авария произошла во время тренировки и никаких признаков враждебной деятельности вокруг военные не зафиксировали. Основным самолетом-заправщиком военной авиации США является KC-135 Stratotanker.

После перехода конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС США направили в восточную часть средиземного моря две авианосные группы.

В течение трех дней 11 тысяч военных в рамках учений проводили запуски самолетов и отрабатывали маневры по противоракетной обороне.

Кроме кораблей, командование американских сил перебросило на Ближний Восток дополнительное вооружение для сухопутной группировки.

США Пентагон Самолеты Армия

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