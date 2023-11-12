Шольц назвал условие для переговоров России и Украины

Он подчеркнул, что ситуация на линии соприкосновения свидетельствует о том, что диалог с российским лидером нужно сохранить и продолжить.

«Я делал это в прошлом и буду снова делать в будущем», - заявил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что для главных переговоров между Россией и Украиной, которые приведут к окончанию конфликта, от российской стороны нужен решающий шаг, предусматривающий вывод войск.

«Это то, к чему Владимир Путин, очевидно, до сих пор не готов» - подытожил Шольц.

В конце августа еще один частый собеседник президента России Владимира Путина - французский лидер Эммануэль Макрон - заявил о готовности вернуться к переговорам, но только при условии, если беседа принесет какой-то результат. Он подчеркнул, что контакты между двумя странами не утрачены.