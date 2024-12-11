Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству

Дальнейшее сотрудничество с западными странами в сфере ядерного разоружения политически неприемлемо для российской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на заседании Госдумы, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе заключили в свое время для поддержки «разоруженческих программ пост-советского периода».

В то время МНЭПР сыграло положительную роль, снизило контроль США за российскими стратегическими объектами и переключило мировое внимание на решение экологических проблем.

«На сегодня это соглашение и протокол к нему полностью изжили себя. Дальнейшее сотрудничество в области ядерного разоружения с государствами, которые проводят антироссийскую политику <…> стало не просто неактуальным, но и политически неприемлемым», - объяснил Рябков.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам с Россией , КНР и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. Как отметил американский лидер Джо Байден, общество должно «избавить мир от ядерного оружия», риски его использования подрывают всеобщие нормы и соглашения, установленные в мире.