Шольц и Бербок вышли на митинг против правых экстремистов

Накануне в нескольких городах Германии прошли демонстрации против правых экстремистов. На улицы вышли порядка 10 тысяч человек. По данным авторов материала, поводом для акции послужил скандал вокруг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Издание Correctiv 10 января опубликовало расследование, согласно которому в ноябре прошлого года члены АдГ встретились со сторонниками неонацистских взглядов. Среди них были даже политики и предприниматели. Участники встречи якобы обсуждали возможное выдворение из ФРГ миллионов человек. Речь идет о мигрантах, попросивших убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

Предположительно, во встрече принял участие личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель Роланд Хартвиг. Но в партии заявили, что он не имеет отношения к выстроенной политической стратегии и не знал об озвученном на встрече «плане по реэмиграции».

Мэр Потсдама Майк Шуберт признался, что «потерял дар речи» из-за подобных новостей. Он назвал план по реэмиграции миллионов жителей Германии не просто проектом, а «обещанием АдГ».

В результате чего в стране организовали акцию против партии. Организаторы демонстрации таким образом решили «послать четкий сигнал» против АдГ, указали авторы материала.

По данным Bild , немцы недовольны деятельность Шольца. С его работой не согласны 72% избирателей.