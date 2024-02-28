По ее словам, в мотивах его поступка не разобрались даже соратники. Эммануэль Макрон, предположила Мария Захарова, мог оказать США информационно-политическую помощь и заполнить эфир на время заминки с выделением нового пакета помощи Украине.

«Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны. Они от этого заявления Макрона отмежевываются», - сказала она.

Мария Захарова сказала, что обещание Эммануэля Макрона должно воодушевить Вооруженные силы Украины. Однако реакция Запада возымела другой эффект - киевскому режиму, по мнению представителя МИД, подали обратный сигнал.

За президента оправдался министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, союзники обсуждали не ввод войск , а помощь в разминировании.