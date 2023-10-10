Школьник напал на учителя в Берлине из-за флага Палестины

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По данным полиции, конфликт начался с того, что другой ученик пришел на школьную площадку в районе Нойкельн, завернувшись в флаг Палестины.

«Когда учитель попросил его убрать флаг, тот отказался. Другой 15-летний школьник вступил с словесную перепалку, в ходе которой ударил учителя головой, а педагогу пришлось защищаться. Затем подросток пнул его в живот», - уточнили правоохранители Берлина.

Экстренные службы взяли личные данные всех участников потасовки. Драка произошла на фоне эскалации палестино-израильского конфликта: 7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю. На израильскую территорию проникли боевики и захватили ряд населенных пунктов.

Авиация Израиля в ответ начала массированные бомбардировки сектора Газа , где, по данным на начало 2023 года, проживали около 2,3 миллиона человек.