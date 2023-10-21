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«Через несколько часов после того, как он (Президент США Джо Байден - прим. ред.) отбыл, в школе <…> в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали», - сказано в сообщении.

Как отметили в публикации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прокомментировала случившееся.

Ранее в Минздраве анклава заявили, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 4 218 палестинцев и пострадали более 14 тысяч человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной разыгрался с новой силой утром 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары и объявил о блокаде анклава. В итоге жители Газы остались без воды и света. Помимо этого людям перекрыли доступ к лекарствам и перестали доставлять продукты.

Как заявил американский журналист Сеймур Херш после беседы со знакомым с планами ЦАХАЛ источником, Израиль решил превратить сектор Газа во вторую Хиросиму.