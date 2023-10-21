Школа в секторе Газа попала под удар, пять человек погибли — СМИ
В секторе Газа обстреляли школу, как минимум пять человек погибли, десятки пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.
«Через несколько часов после того, как он (Президент США Джо Байден - прим. ред.) отбыл, в школе <…> в городе Хан-Юнис взрывом убило по меньшей мере пятерых человек, еще десятки пострадали», - сказано в сообщении.
Как отметили в публикации, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прокомментировала случившееся.
Ранее в Минздраве анклава заявили, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 4 218 палестинцев и пострадали более 14 тысяч человек.
Конфликт между Израилем и Палестиной разыгрался с новой силой утром 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ начал наносить ответные удары и объявил о блокаде анклава. В итоге жители Газы остались без воды и света. Помимо этого людям перекрыли доступ к лекарствам и перестали доставлять продукты.
Как заявил американский журналист Сеймур Херш после беседы со знакомым с планами ЦАХАЛ источником, Израиль решил превратить сектор Газа во вторую Хиросиму.