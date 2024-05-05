Шииты обстреляли порт Хайфа на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитов, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля. Как сообщило РИА «Новости» , иракские группировки продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа.

«Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе <...> бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой „аль-Аркаб“ по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях», - сообщили шииты.

Ранее стало известно, что американские спецслужбы предупредили Израиль о возможной атаке со стороны Ирана в течение ближайших двух суток. Политолог-востоковед Александр Каргин в интервью 360.ru предположил, что Иран не станет действовать напрямую, а привлечет для этого посредников. Со временем эти атаки действительно могут превратиться в полномасштабную войну.

США в середине апреля обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и осудили агрессию против Израиля. Страны «Большой семерки» также выразили солидарность Израилю, обвинив Иран в риске провокации неконтролируемой эскалации.