Шейнбаум заявила о победе на президентских выборах в Мексике с отрывом в 30% голосов

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Лидер правящего движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной - президентом Мексики. Она объявила о своей победе с отрывом в 30% голосов, сообщили «Известия».

«Согласно предварительным результатам <…>, отрыв в борьбе за кресло президента республики превышает 30%. Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах», - сказала она.

Шейнбайм сообщила, что приняла первые поздравления. Ей позвонили соперники - кандидаты движения «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес и «Гражданское движение» Хорхе Альварес Майнес.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Шейнбайм в своем X. Он назвал ее победу днем славы, временем гордости и преобразований.

Победу кандидата Morena подтвердили данные экзитполов и системы быстрого подсчета Национального избирательного института ( INE ). Она набрала 57,7% голосов. Второе место заняла Гальвес с результатом 29,3%, третье - Майнес, получивший более 10,5%.