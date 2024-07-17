Шестерых туристов нашли мертвыми в номере отеля в Таиланде

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По данным журналистов, четверо погибших были вьетнамцами, а еще двое имели двойное вьетнамско-американское гражданство.

В материале предположили, что все умершие отравились цианистым калием, попавшим в чай. При этом местная полиция опровергла слухи о стрельбе. Один из офицеров рассказал газете Matichon , что рты погибших были в пене.

По информации телеканала Thai PBS , всеми чашками для чая и кофе в номере пользовались, а некоторые тарелки с едой остались нетронутыми.

Ранее в Замбии слон вытащил из автомобиля 64-летнюю туристку, приехавшую из США, и затоптал ее насмерть.

В январе посольство США предупредило туристов об угрозах убийством на Багамских островах.