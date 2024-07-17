17 июля 2024, 16:50

Шестерых туристов нашли мертвыми в номере отеля в Таиланде

Global Look Press
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Шестерых туристов нашли мертвыми в номере пятизвездочного отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным журналистов, четверо погибших были вьетнамцами, а еще двое имели двойное вьетнамско-американское гражданство.

В материале предположили, что все умершие отравились цианистым калием, попавшим в чай. При этом местная полиция опровергла слухи о стрельбе. Один из офицеров рассказал газете Matichon , что рты погибших были в пене.

По информации телеканала Thai PBS , всеми чашками для чая и кофе в номере пользовались, а некоторые тарелки с едой остались нетронутыми.

Ранее в Замбии слон вытащил из автомобиля 64-летнюю туристку, приехавшую из США, и затоптал ее насмерть.

В январе посольство США предупредило туристов об угрозах убийством на Багамских островах.

Отели Таиланд
17 июля 2024, 15:37
«Глупый Байден». Трамп вновь нелестно высказался о политике своего соперника
Global Look Press
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Политика президента США Джо Байдена привела к сближению России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил его соперник на предстоящих выборах Дональд Трамп.

«Байден - глупый человек. Он вынудил Россию и Китай пожениться. Они поженились. Затем они приняли младшего двоюродного брата, Иран, и Северную Корею. Больше им никто не нужен», - сказал он.

Трамп отметил, что у КНДР имеется большой запас ядерного оружия. Он выразил опасение, что президентский срок Байдена закончится третьей мировой войной.

«Это очень, очень опасный мир. И я по-настоящему беспокоюсь за те пять месяцев, которые у нас остались», - заявил политик.

Трамп неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Байдена. Он заявлял, что действующий президент США не покинет предвыборную гонку из-за собственного эго, и вызывал его на дебаты без правил.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
17 июля 2024, 15:27
Спецслужбы Киргизии задержали племянника президента
РИА «Новости»
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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали сына двоюродного брата главы республики Садыра Жапарова Улана в рамках расследования уголовного дела о тяжком преступлении. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Аската Алагозова сообщил «Sputnik Кыргызстан».

Представитель аппарата отметил, что вместе с племянником главы государства силовики задержали родственника председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Он отметил, что компетентные органы предоставят официальную информацию о незаконных действиях родни высокопоставленных лиц.

«Руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции: тот, кто совершает преступные действия, должен нести ответственность в соответствии с законодательством, независимо от должности и социального статуса», - заявил Алагозов.

Первомайский районный суд Бишкека заявил, что удовлетворил ходатайство следователей и арестовал племянника президента до 19 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Журналисты напомнили, что Улан Жапаров в июне 2023 года уже становился фигурантом дела о коррупции, но тогда он отделался домашним арестом.

В начале июля ГКНБ Киргизии сообщил о задержании вооруженной группы заговорщиков, которая готовила государственный переворот на 31 августа , когда в стране отмечают День Независимости. В ходе обысков у участников заговора обнаружили оружие, боеприпасы , формы полицейских и экстремистскую литературу.

Уголовное дело Киргизия Мошенничество
17 июля 2024, 12:48
Санкции Евросоюза продлят до конца января 2025 года
РИА «Новости»
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Введенные Евросоюзом экономические санкции против России продлят еще на шесть месяцев, то есть до конца января 2025 года. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах, к соглашению о продлении рестрикций пришли постоянные представители стран ЕС.

Последний санкционный пакет Евросоюза вступил в силу 24 июня. Принятый законопроект ввел запрет на перевалку российского сжиженного природного газа в европейских портах. Таким способом ЕС планировал ограничить поставки сырья в страны Азии, но при это не допустить дефицита энергоносителя у себя.

Кроме того, новые санкции усилили контроль за товарами европейских производителей, чтобы не допустить поставок запрещенной продукцию в Россию через рынки третьих стран.

Собеседник агентства уточнил, что формальное утверждение продления пройдет в понедельник, 22 июля, на заседании министров иностранных дел стран союза.

Санкции Россия Евросоюз
17 июля 2024, 12:33
Мотив покушения на Трампа остался нераскрытым
Global Look Press
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Федеральное бюро расследований США не смогло выяснить мотив стрелявшего в кандидата на пост президента США Дональда Трампа на массовом мероприятии в Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Правоохранители не выявили у мужчины конкретных политических взглядов, при этом ранее он регулярно страдал от унижений в школе. Следователи ФБР вскрыли личные переписки Крукса, изучили данные в компьютере, а также опросили порядка 100 человек, однако им не удалось выяснить мотив поступка.

Одноклассники охарактеризовали Крукса как умного, но замкнутого человека, который избегал компаний и сидел за обедом в школе отрешенно, уставившись в смартфон. Он жертвовал 15 долларов в поддержку Джо Байдена, но был зарегистрирован в качестве республиканца в Пенсильвании.

Ранее в американской разведке не исключили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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