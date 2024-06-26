26 июня 2024, 22:47

Шестерых сыновей чиновника Омарова арестовали после терактов в Дагестане

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Шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова арестовали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Они арестованы по статье „Мелкое хулиганство“. Получили от двух до 13 суток ареста», - сказано в публикации.

Другие два сына Омарова - Осман и Адиль - оказались в числе ликвидированных боевиков, учинивших теракты в Дагестане.

Ранее стало известно о задержании самого Магомеда Омарова. По данным журналистов, его могут обвинить в пособничестве терроризму. Кроме этого, в террористическом акте участвовал его племянник - Абдусамад Амадзиев.

Теракты в Дагестане осуществили 23 июня. Злоумышленники атаковали православные храмы и синагоги. В результате ЧП погиб 21 человек. Один из жертв - протоиерей Николай Котельников. Он умер в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, когда попытался остановить террористов. Также из-за ЧП скончались шестеро полицейских.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, священника Котельникова представят к ордену Мужества. Той же наградой посмертно удостоят погибших полицейских.

Задержания Дагестан Терроризм Чиновники Аресты Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 21:33
В МИД РФ рассказали об ответных мерах на высылку российского журналиста из Австрии
РИА «Новости»
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Российский МИД лишил аккредитации корреспондента московского бюро ORF Каролу Шнайдер. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это решение стало ответной мерой на высылку из Австрии главы венского корреспондентского пункта ТАСС Арины Давидян.

«Давидян получила <…> предписание уехать из страны в течение двух недель», - уточнили в МИД РФ.

Журналист Австрийского радио и телевидения Шнайдер также будет должна покинуть страну пребывания.

При этом в МИД отметили, что данный шаг - вынужденная мера, и в случае пересмотра австрийским руководством своего решения, аккредитация Шнайдер будет восстановлена.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ограничит доступ к более чем восьмидесяти европейским СМИ в ответ на запрет вещания в странах Евросоюза РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты».

Австрия Запреты Россия Евросоюз МИД РФ
26 июня 2024, 17:53
Президент Кении решил не подписывать вызвавший протесты проект бюджета
Global Look Press
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Президент Кении Уильям Руто решил отправить на пересмотр проект бюджета, который вызвал в стране протесты. Об этом сообщило издание Star, сославшись на источники в канцелярии кенийского лидера.

«Уильям Руто отказался подписать проект бюджета на 2024 год. <…> Проект будет возвращен в парламент», - говорится в материале.

По данным издания, Руто предложил ряд поправок к проекту. Парламент может согласиться с ними и отправить доработанный документ президенту на одобрение, а затем его поставят на голосование во второй раз. Чтобы проект приняли, за него должны отдать голоса минимум две трети депутатов. Кроме того, парламент может во второй раз проголосовать за принятие изначального проекта.

Из-за антиправительственных протестов в Кении действует чрезвычайное положение. Накануне, 25 июня, активисты ворвались в здание парламента.

Они требовали отставки президента. В части здания начался пожар.

Президент Кении Уильям Руто решил отправить на пересмотр проект бюджета, который вызвал в стране протесты. Об этом сообщило издание Star , сославшись на источники в канцелярии кенийского лидера.

Протесты Депутаты Беспорядки
26 июня 2024, 15:54
Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран встретятся в Москве 27 июня. Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также темы региональной и международной повестки дня.

Президент РК прибыл в российскую столицу 25 июня. Лидера африканской страны встретили в аэропорту замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в России Давид Мадука, сообщили «Известия».

Ранее переговоры Путина и Сассу-Нгессо анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава России также встретится в ближайшее время с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Дату его визита уже согласовали, подтвердил пресс-секретарь Путина.

Глава государства также станет участником саммита ШОС, который состоится в Астане 3 и 4 июля.

Кремль Африка Россия Переговоры Владимир Путин Москва
26 июня 2024, 14:31
Российский бизнесмен Пумпянский выиграл иск об отмене санкций ЕС
Unsplash
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Суд по общим вопросам Евросоюза удовлетворил иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги об отмене санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документам, постановления об ограничениях Совета ЕС должны отменить в той части, где упоминаются предприниматель и его жена. Также Совет Евросоюза приговорили к оплате собственных судебных издержек и расходов истцов.

Уточняется, что суд отменил решения от 2022 года о внесении Пумпянских в черный список, а также от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер.

Накануне сообщалось, что Великобритания сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Алексея Филипповского. Причину отмены ограничений не уточнили.

Великобритания Суд Санкции Евросоюз

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