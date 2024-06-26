Шестерых сыновей чиновника Омарова арестовали после терактов в Дагестане

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«Они арестованы по статье „Мелкое хулиганство“. Получили от двух до 13 суток ареста», - сказано в публикации.

Другие два сына Омарова - Осман и Адиль - оказались в числе ликвидированных боевиков, учинивших теракты в Дагестане.

Ранее стало известно о задержании самого Магомеда Омарова. По данным журналистов, его могут обвинить в пособничестве терроризму. Кроме этого, в террористическом акте участвовал его племянник - Абдусамад Амадзиев.

Теракты в Дагестане осуществили 23 июня. Злоумышленники атаковали православные храмы и синагоги. В результате ЧП погиб 21 человек. Один из жертв - протоиерей Николай Котельников. Он умер в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, когда попытался остановить террористов. Также из-за ЧП скончались шестеро полицейских.

Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, священника Котельникова представят к ордену Мужества. Той же наградой посмертно удостоят погибших полицейских.