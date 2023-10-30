Шесть телеканалов остались без лицензии в Молдавии из-за «угрозы безопасности страны»
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о приостановке лицензии шести телеканалов из-за «угрозы информационной безопасности страны». Об этом сообщил ТАСС.
Соответствующее решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям согласно рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ). Речь идет о средствах массовой информации «Канал-2», «Канал-3», «Оризонт-ТВ», «Прайм-ТВ», ICTV и «Публика-ТВ».
Эти каналы нарушают законы о телерадиовещании и представляют угрозу информационной безопасности страны, заявил глава СИБ Молдавии Александр Мустяца.
Ранее Служба информационной безопасности Молдавии внесла в черный список более 20 сайтов российских СМИ, в том числе «360». Блокировке также подверглись НТВ, «Звезда», РЕН ТВ, «Москва 24» и «Мир». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такое решение властей Молдавии не останется без ответа.