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По его словам, США неоднократно подогревали бесполезные конфликты. Первой ошибкой Вашингтона стало расширение Североатлантического альянса до российских границ. Вторая оплошность - операция блока против Югославии.

Третьим неверным шагом Бэндоу назвал циничное отношение к Минским соглашениям, которые Запад подписал, чтобы получить дополнительное время, «а не достичь мира на Украине». Четвертая ошибка - ограниченная реакция на слова российского лидера Владимира Путина насчет военного сотрудничества НАТО и Украины.

А последние два просчета - прекращение переговоров между Россией и Украиной в марте 2022 года и нескончаемые поставки оружия киевскому режиму. Помощь украинской стороне только провоцирует Россию, сказал эксперт.

«Вашингтон и Европа используют кровь украинцев, чтобы достичь собственных целей», - объяснил Бэндоу.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке назвал Евросоюз бессильным против РФ. Он заметил, что антироссийские санкции - это «всего лишь шоу», ведь более десятка западных стран зависят от Москвы.