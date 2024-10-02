Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытого неба Ирана

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Рейсы перенесли на три часа. Авиакомпания рекомендовала пассажирам следить за статусом рейса и временем задержки на табло аэропорта вылета.

«С клиентами в аэропортах будут работать представители „Победы“», - добавили в пресс-службе.

Пассажиров будут информировать об изменениях в рейсах по указанным в бронировании контактам. Также авиакомпания создала оперативные чаты для клиентов.

Ранее Росавиация призвала авиаперевозчиков воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По предварительным данным, при атаке иранская армия впервые выпустила по израильской территории гиперзвуковые ракеты. По информации агентства IRIB , Иран смог уничтожить радиолокационный щит противоракетного комплекса «Хец». Также КСИР поразил ракетами израильскую базу «Неватим» в пустыне Негев.