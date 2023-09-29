Шесть из 10 украинцев стали жить беднее с начала 2023 года

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«60% украинцев заявили, что их личное экономическое положение стало хуже за последние полгода. Причем 41% респондентов считает, что оно не изменится, а 21% опасается, что они обеднеют еще больше», - отметили в статье.

По поводу общего состояния экономики Украины большинство опрошенных (73%) заявили, что оно ухудшилось. В то же время 13% посчитали, что оно продолжает держаться на одном уровне.

При этом многие украинцы поделились пессимистичным настроением. Так, 32% участников опроса предположили, что в 2024 году экономика страны обвалится еще сильнее. А 26% считают, что не стоит ждать серьезных изменений.

Ранее центр Разумкова и Фонд демократических инициатив провели опрос, в ходе которого выяснилось, что более 40% жителей Украины хотят прекращения боевых действий. При этом на юге и востоке страны более половины опрошенных выступили либо за переговоры между Россией и Украиной.

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