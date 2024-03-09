Шесть грибников подорвались на мине в Сирии

В издании отметили, что погибшие являлись грибниками, собиравшими трюфели в этом районе. Сирийцы двигались на автомобиле в сторону пустыни, но подорвались на мине.

«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками», - указали в издании.

Ранее взрывы прогремели на американской военной базе на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики выпустили по военному объекту четыре ракеты. Командование базы не прокомментировало ситуацию, информация о пострадавших также не публиковалась.