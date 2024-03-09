09 марта 2024, 15:53

Шесть грибников подорвались на мине в Сирии

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Взрыв мины произошел в сирийской деревне Харибша в провинции Дейр-эз-Зор. В результате детонации снаряда погибли шесть мирных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

В издании отметили, что погибшие являлись грибниками, собиравшими трюфели в этом районе. Сирийцы двигались на автомобиле в сторону пустыни, но подорвались на мине.

«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками», - указали в издании.

Ранее взрывы прогремели на американской военной базе на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики выпустили по военному объекту четыре ракеты. Командование базы не прокомментировало ситуацию, информация о пострадавших также не публиковалась.

Сирия Взрывы
09 марта 2024, 16:53
МИД Абхазии обвинил Германию в политике агрессивной изоляции страны
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Германия и другие европейские страны проводят политику агрессивной изоляции Республики Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Дипломаты напомнили, что МИД Германии обновил информацию на своем сайте в разделе «терроризм» и добавил рекомендацию не посещать «оккупированную Абхазию». Дезинформацию также распространяют такие западные организации как SAID, UNDP и фонд Бергхофа, предупредили в абхазском ведомстве.

«Нашим согражданам, которые до сих пор не прекратили общение с ними, настоятельно рекомендуем сделать это прямо сейчас», - указали в пресс-службе.

Ранее политолог Иван Мезюхо допустил возможность присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. Он отметил, что это благоприятно скажется на экономике республики и не повлияет на ее суверенитет.

Германия Абхазия Запад
09 марта 2024, 16:20
Избежать сложно. Человечество столкнется с эпидемией «болезни Х»
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Избежать возникновения нового потенциального заболевания, называемого «болезнью Х», будет сложно. Такое заявление сделал глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, сообщило китайский новостной сайт The Paper.

«Хотя возникновения „болезни X“ трудно избежать, возникшую пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать», - сказал эпидемиолог.

«Болезнь Х» - это крайне опасная инфекционная или вирусная болезнь, которая может возникнуть в будущем. Так назвали патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. Заболевание в 20 раз смертельнее ковида и представляет большую угрозу для человечества, заявляли в World Economic Forum.

Новые патогены, опасные для человека, могут появится в виде коронавирусов , но другого типа, рассказывал «360» ученый Анатолий Альтштейн. Опасения также вызывают вирусы гриппа птиц.

Болезни Грипп Ученые Птицы Китай Вирусы человека
09 марта 2024, 15:52
Немецкая Lufthansa отменила 80% рейсов из-за забастовки
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Предупредительная забастовка персонала немецкой авиакомпании Lufthansa завершилась. За последние два дня перевозчик выполнил всего 10-20% от запланированных рейсов, сообщил портал Tagesschau.

«Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку», - отметили журналисты.

Несмотря на возобновление начала работы сотрудников, перевозчики предупредили о возможных отменах рейсов.

В Европе также проходят забастовки фермеров. Демонстранты требуют поменять аграрную политику, остановить бесконтрольный импорт продукции и снять экологические ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в забастовках якобы виновата Россия.

Акции фермеров за свободную торговлю прошли в Германии, Франции, Польше, Румынии и других странах. Причиной забастовок в ФРГ стало сокращение субсидий правительства.

Германия Авиакомпании Забастовки
09 марта 2024, 15:28
Эрдоган сравнил Нетаньяху и правительство Израиля с нацистами из-за действий в Газе
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет министров приравняли себя к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини из-за «преступлений против человечности» в секторе Газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова привела газета Hurriyet.

Происходящее в палестинском анклаве выходит за рамки толерантности. В секторе Газа реализуют политику геноцида, более 32 тысяч палестинцев приняли мученичество, заявил Эрдоган.

«Два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Мы столкнулись с варварством, когда невинных людей уничтожают в очереди за едой», - отметил турецкий лидер.

Турция мобилизовала все средства и силы и выступала от лица палестинцев с начала эскалации конфликта.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее призвал сделать Палестину полноправным членом ООН. Китайское руководство стремится к справедливому решению палестинского вопроса, добавил глава ведомства.

Турция Израиль Преступления Конфликт Израиля и Палестины

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