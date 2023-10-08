Шесть человек пострадали при обстреле Ашкелона на юге Израиля

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В Сети появилось видео с места событий. На нем заметно, как в крышу здания прилетает снаряд, происходит яркая вспышка, а затем громкий взрыв.

По данным газеты, атаку на город совершили в ночь на 8 октября. Сотрудники местной скорой помощи заявили, что 50-летняя женщина получила тяжелое ранение. Также пострадали еще пять человек, их травмы менее серьезные.

Утром 7 октября ХАМАС атаковали территорию Израиля. Организация пустила более двух тысяч ракет в сторону государства. После этого израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа.

Премьер страны Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первого этапа операции против ХАМАС. Военные уничтожили большинство боевиков, проникших на территорию страны.

Ранее очевидцы опубликовали в соцсетях видео боя в израильском городе Сдерот. На кадрах видно, как люди с оружием бегут ко входу здания. Повсюду раздаются выстрелы и крики, вдалеке слышны звуки взрывов.