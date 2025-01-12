12 января 2025, 17:12

Шесть человек погибли и восемь пострадали при взрыве в Чехии

Global Look Press
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В городе Мост в Чехии прогремел взрыв в ресторане. Жертвами стали шесть человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны.

«В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар», - заявили авторы материала.

Пострадали восемь человек, состояние шести из них оценили как тяжелое. На место происшествия прибыли 12 пожарных расчетов, полиция и врачи. Сейчас специалисты идентифицируют погибших.

Ночью 12 января взрыв прогремел в провинции Эль-Байда в Йемене на заправочной станции. В результате погибли восемь человек , еще 50 пострадали. Более 20 автомобилей получили повреждения.

Несколько дней назад в пятиэтажке Петрозаводска произошел взрыв бытового газа. Пострадавших выносили из дома на носилках. Несущие конструкции здания не получили повреждений.

Чехия Пожары Взрывы
12 января 2025, 22:12
Вечеринка удалась. Оппозиционеры с криками «Рабы!» забросали грузинских судей яйцами
Unsplash
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Активисты сорвали корпоративную вечеринку грузинских судей в ресторане «Бабило» в Тбилиси. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

Демонстранты обвинили судей в коррупции. Оппозиционеры считают, что те вынесли неправомерные решения по делам участников митингов за евроинтеграцию Грузии.

На выходе из ресторана судей забросали яйцами. Один из оппозиционных лидеров потребовал «освободить молодежь». Акционеры скандировали «Рабы» и призывали судей пересмотреть приговоры.

Один из судей пытался покинуть территорию ресторана на автобусе. Однако этого сделать ему не удалось, позже полиция вывела его через кордон.

Правоохранители задержали не менее четырех человек. Задержания прошли и в Батуми, где люди вышли на улицы с демонстрацией за евроинтеграцию республики.

В январе в Грузии началась новая волна антиправительственных протестов. В числе прочего оппозиционеры требуют пересмотра результатов выборов - как парламентских, так и президентских.

Грузия Задержания Протесты Митинги Полиция
12 января 2025, 20:37
Зеленский отличился. Журналисты узнали, какие подарки получила Санду в 2024 году
РИА «Новости»
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В 2024 году президент Молдавии Майя Санду получила множество дорогих подарков. Список составили журналисты агентства IPN..

В 2024 году президент Молдавии Майя Санду получила множество дорогих подарков. Список составили журналисты агентства IPN.

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Посол Азербайджана Ульви Вагифа оглы Бахшалиев вручил молдавскому лидеру шерстяной ковер в традиционном народном стиле. Его изготовила Школа ковроткачества Карабахского региона. Цена презента - 17 490 леев (94,6 тысячи рублей).

От епископа Южной Бессарабии Вениамина Санду получила икону стоимостью 9250 леев (50 тысяч рублей). Священнослужитель преподнес подарок в Кагульском епархиальном центре. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна вручила сувенир ручной работы: розу с раскрытыми лепестками из матового стекла.

Также молдавский президент получила настенные часы с кукушкой за 5590 леев (30 тысяч рублей). Особенно отличился лидер Украины Владимир Зеленский: он подарил Санду картину с изображением Запорожской атомной электростанции.

Ранее собака главы Молдавии укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Тот хотел погладит пса, но животное вцепилось в руку.

Молдавия Майя Санду
12 января 2025, 18:51
Раскрыто содержание беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера
Global Look Press
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Появилась расшифровка беседы избранного американского лидера Дональда Трампа и экс-президента США Барака Обамы на похоронах Джимми Картера. Запись разговора республиканец опубликовал в своем Instagram*.

Оказалось, политики обсуждали вице-президента Камалу Харрис. Обама признался, что его шокировала победа Трампа на выборах. По его словам, он сделал все для Харрис, но она «была ужасна», и добавил, что действующий лидер США Джо Байден не хотел покидать пост.

«Ты видел, она даже на меня не посмотрела», - прокомментировал Обама появление вице-президента США на траурной церемонии.

Также политики договорились о встрече - они вместе сыграют в гольф.

Ранее Трамп не исключил, что испытывает симпатию к Обаме. Так республиканец прокомментировал видео, на котором он и экс-лидер США улыбаются друг другу на похоронах Картера.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Дональд Трамп Instagram Барак Обама
12 января 2025, 12:53
Появилась новая версия начала разрушительных пожаров в Калифорнии
Global Look Press
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Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод. Об этом сообщил Bloomberg.

«На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод», - отметили журналисты.

Представители коммунальной компании Edison International сообщили, что не могут точно определить, когда произошло повреждение кабеля: до или после начала пожаров в Южной Калифорнии.

В округе Лос-Анджелес 7 января начались сильные природные пожары. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной стремительного распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.

По последним данным, число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей. К тушению пожаров привлекли почти 1000 заключенных. На Лос-Анджелес обрушились жуткие огненные торнадо.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала масштабные пожары в американском штате Калифорния в одной из своих песен.

Пожары Лесные пожары Калифорния

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