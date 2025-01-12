Шесть человек погибли и восемь пострадали при взрыве в Чехии

«В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар», - заявили авторы материала.

Пострадали восемь человек, состояние шести из них оценили как тяжелое. На место происшествия прибыли 12 пожарных расчетов, полиция и врачи. Сейчас специалисты идентифицируют погибших.

Ночью 12 января взрыв прогремел в провинции Эль-Байда в Йемене на заправочной станции. В результате погибли восемь человек , еще 50 пострадали. Более 20 автомобилей получили повреждения.

Несколько дней назад в пятиэтажке Петрозаводска произошел взрыв бытового газа. Пострадавших выносили из дома на носилках. Несущие конструкции здания не получили повреждений.