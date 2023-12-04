Схему США по ликвидации Зеленского назвали во Франции
Власти США переложат вину за неудачи на украинского президента Владимира Зеленского, после чего уничтожат его. Об этом в социальной сети X сообщил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Таким образом он отреагировал на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга с призывом готовиться к плохим новостям с Украины.
«США поступят с Зеленским ровно так, как поступали всегда. Они создали марионетку, которую в нужное время бросят и уничтожат», - написал политик.
Филиппо также раскритиковал финансовую и военную помощь Запада Украине, призвав прекратить ее как можно скорее.
Ранее Столтенберг заявил, что из-за ослабевания поддержки Запада для Украины ситуация на поле боя ухудшиться. По его словам, необходимо готовиться к плохим новостям.
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отмечал, что Столтенберг сказал то, что для ВСУ ситуация на поле действительно ухудшилась.