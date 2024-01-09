Шефа Пентагона Остина перевели из интенсивной терапии в палату

«Министр Остин в настоящее время остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. <…> Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает в более уединенном помещении больницы», - сообщил Райдер.

Представитель Пентагона также сообщил, что Остин продолжает выполнять свои обязанности. Глава Минобороны имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями ведомства по всему миру.

Ранее Остин сообщил, что пошел на поправку и рад приступить к своим обязанностям. Глава Пентагона признал, что нужно было лучше информировать СМИ о своем состоянии и госпитализации.