Шеф Пентагона призвал сохранить прямую связь с Шойгу

«У нас должна быть возможность разговаривать с друзьями, мы должны иметь возможность разговаривать с противниками. Важно, чтобы эти каналы были открыты», - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что даже в разгар украинского конфликта у него была возможность «взять трубку и поговорить с министром обороны России». Остин добавил, что это важная особенность, которую надо поддерживать для решения кризисных вопросов в будущем. Он назвал «реальной выгодой» тот факт, что лидеры оставили каналы связи открытыми.

Ранее Пентагон предрек победу России над Украиной при некоторых условиях. Остин заявил, это произойдет, если США перестанут финансово поддерживать ВСУ. Он добавил, что российские власти «чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины».