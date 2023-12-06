«Большая часть этих денег вернется к нам в качестве инвестиций в безопасность страны и совершенствование рынка труда. Напомню, что порядка 27 миллиардов долларов поступили к нашим компаниям в виде контрактов на производство оружия», - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками работают над облегчением производства запчастей к уже переданному Украине оружию.

«Мы упорно трудимся, чтобы сделать продвинутое производство и пакеты технической информации более доступными для Украины. Это поможет им скорее возвращать в бой важное вооружение», - добавил он.

Сенатор Крис Мерфи отмечал, что правительство США приблизилось к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Президент Штатов Джо Байден отмечал, что отказ от финансирования киевского режима противоречит национальным интересам государства, писал RT.