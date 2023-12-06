06 декабря 2023, 18:26

Шеф Пентагона призвал конгресс продолжить поддержку Украины

Global Look Press
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Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на одобрение американским конгрессом выделения очередного пакета помощи Украине. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Большая часть этих денег вернется к нам в качестве инвестиций в безопасность страны и совершенствование рынка труда. Напомню, что порядка 27 миллиардов долларов поступили к нашим компаниям в виде контрактов на производство оружия», - сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что США вместе с союзниками работают над облегчением производства запчастей к уже переданному Украине оружию.

«Мы упорно трудимся, чтобы сделать продвинутое производство и пакеты технической информации более доступными для Украины. Это поможет им скорее возвращать в бой важное вооружение», - добавил он.

Сенатор Крис Мерфи отмечал, что правительство США приблизилось к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Президент Штатов Джо Байден отмечал, что отказ от финансирования киевского режима противоречит национальным интересам государства, писал RT.

США Пентагон Украина
06 декабря 2023, 19:36
ООН призвала не допустить катастрофы на украинских АЭС
РИА «Новости»
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Все четыре АЭС Украины подвергаются риску. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генсека организации Мирослав Енча, сообщило РИА «Новости».

«МАГАТЭ сообщило, что на Запорожской атомной электростанции, крупнейшей АЭС в Европе, произошло полное отключение электроэнергии», - указал Енча.

По словам помощника Гутерриша, с начала конфликта это случилось в восьмой раз. Также он отметил, что 29 ноября команда МАГАТЭ на Хмельницкой атомной электростанции слышала несколько взрывов вблизи станции на западе Украины. Станция не получила повреждений.

«Все ядерные объекты должны работать в безопасных условиях. Их нужно защитить чтобы избежать потенциально катастрофических последствий», - добавил Енча.

На Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. По данным Минобороны, российские военнослужащие обеспечили безопасность процесса совместно с подразделениями Росгвардии.

Украина ООН АЭС Запорожская АЭС
06 декабря 2023, 19:25
США оставили за Украиной право на решение о переговорах с Россией
РИА «Новости»
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Украинские власти сами выберут условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров с Россией. С таким заявлением в ходе брифинга выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США не собираются ставить никаких условий и полностью отдают это решение на откуп властям и народу Украины.

«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», - привело заявление Кирби РИА «Новости».

Представитель Белого дома подчеркнул, что окончательное решение о продолжении, заморозке или завершении конфликта останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Администрация президента США объявила, что выделенных средств на помощь Украине хватит только до конца года , если не направить дополнительные транши, против которых выступили члены Конгресса.

Кирби подтвердил, что после окончания выделенных на этот год средств помощь Украине остановится. Также он признал, что такие условия быстро приведут к поражению ВСУ.

США Международные отношения Россия Украина
06 декабря 2023, 18:18
Иран потребовал от США компенсацию за убийство Сулеймани
Global Look Press
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Иранский Генеральный суд обязал правительство США и более 40 физических и юридических лиц выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США приговорили к выплате 49 миллиардов 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время смерти генерала Касема Сулеймани», - указали в заявлении.

Судья в Тегеране вынес решение по искам 3318 заявителей о возмещении материального и морального ущерба.

Генерала Сулеймани ликвидировали 3 января 2020 года в ходе авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар приказал нанести тогдашний президент США Дональд Трамп. Вместе с иранским генералом погибли его заместитель Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

США Суд Иран Убийство Касема Сулеймани
06 декабря 2023, 18:14
«Декларация полумер». Запад ослабил поддержку Украины
РИА «Новости»
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Западные страны начали терять интерес к Украине, а объемы финансовой и политической поддержки серьезно сокращаются. Политолог Петр Колчин в беседе с «360» отметил, что Запад сделал шаг к «декларации полумер».

По его словам, смену дискурса западных политиков можно увидеть на протяжении нескольких последних недель.

«От позиции полной поддержки киевского режима они уходят в декларации полумер. На Западе понимают, что поддержка Украины - проигрышная стратегия, весь арсенал НАТО не может принести киевскому режиму победу на поле боя. Российская армия показала свою эффективность, что натовские аналитики недооценили», - сказал Колчин.

Политолог отметил, что западные государства, в том числе США и Германия, находятся в среде внутренних дискуссий о поддержке Украины, но не смогут отказаться от нее одномоментно.

«В связи с этим поддержка Киева будет идти медленно и планомерно. Западу все меньше интересна Украина, а затягивание конфликта не идет на пользу Европе и США», - добавил он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что страна помогла Украине больше остальных, но союзницей ей не стала. По его словам, немецкая промышленность не в состоянии удовлетворить все потребности ВСУ, писал RT.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер также отмечал, что у Белого дома практически кончились возможности для поддержки Украины.

Германия США Украина

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