Шеф Пентагона Остин приступил к выполнению обязанностей из больницы

Кирби подтвердил, что Остин продолжает оставаться главой американского оборонного ведомства. По его словам, у Белого дома нет планов заменять его, несмотря на ажиотаж вокруг неожиданной госпитализации. Информацией о дате выписки шефа Пентагона Кирби поделиться не смог.

Остин несколько дней провел в отделении интенсивной терапии , его диагноз остается неизвестным. Американский министр заявил, что идет на поправку и готовится вернуться на свое рабочее место: часть его обязанностей временно взяла на себя заместитель Кэтлин Хикс, также не знавшая о болезни начальника.

Скандал вокруг госпитализации Остина развернулся из-за недостаточного информирования. Состояние здоровья главы Пентагона оставалось загадкой даже для Белого дома. По информации СМИ, президент Джо Байден оказался шокирован полученными новостями, но не потерял доверия к Остину.