Шедший в Россию танкер застрял в проливе Дарданеллы

Танкер шел под флагом Вьетнама из Греции в Россию. О проблемах с двигателем капитан корабля передал по рации в управление судовых транспортных служб, и в район Дарданелл прибыл буксир береговой охраны. О происходящем также оповестили экипажи проходящих мимо судов. На движение кораблей ЧП не повлияло.

Ранее турецкой береговой охране пришлось перекрыть Босфорский пролив из-за сильного тумана. В результате образовалась огромная очередь, около пролива выстроился 301 корабль, в том числе и российские суда.

Зимой проблемы в проливе возникали из-за остановившегося танкера , следовавшего в Измир под флагом России. Он сломался и перекрыл движение в обе стороны.