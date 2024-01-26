Шарль Мишель передумал идти на выборы в Европарламент

Мишель объяснил свое решение волной критики.

«По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах», - написал евродипломат.

Мишель отметил, что открыто заявил о своих планах заранее, чтобы дать возможность Евросовету подготовиться, но он недооценил негативную реакцию на свои планы. Глава Евросовета решил «обдумать все будущее» до окончания действия своего мандата.

Возможный уход в отставку Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров Евросоюза. Это заявление назвали «скандальным поступком».