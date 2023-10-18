Шаппс ушел от ответа на вопрос о согласии с позицией США по оккупации Газы

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«Госсекретарь обороны Грант Шаппс уклонился от многочисленных вопросов о том, согласен ли он с президентом Байденом в том, что израильская оккупация сектора Газа окажется „большой ошибкой“», - сообщило издание.

Байдена уверен, что Израиль имеет полное право защищаться и нацеливаться на ХАМАС. Но он предупредил, что израильским силам не следует оставаться после того, как они искоренили группировку боевиков, контролирующую 2,3 миллиона жителей Газы.

Шаппс не поддержал анализ Байдена. По его мнению, решение остается за Израилем, пока это соответствует международному гуманитарному праву. На повторный вопрос, поддерживает ли он ответ Байдена, Шаппс сказал, что не хочет давать Израилю конкретные советы «относительно того, какой именно должна быть их операция».

США продолжат помогать Израилю защищать свой народ, заявил ранее Байден. Штаты готовы поддерживать страну «сегодня, завтра и всегда». Американский лидер также отметил, что дадут Израилю все необходимо для обороны.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что в результате ударов ЦАХАЛа по Газе страдают мирные жители , и выразил сожаление в связи с этим. По его словам, армия страны старается минимизировать потери в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября после того, как боевики палестинского движения ХАМАС ударили ракетами по израильским населенным пунктам. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».