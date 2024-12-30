Шансы выжить 50/50. Тяжелобольной Асме Асад перекрыли дорогу в Лондон

Асма Асад родилась в Лондоне. Однако срок ее британского паспорта истек еще в 2020 году. Источники издания в Уайтхолле подтвердили, что у нее больше нет действительных документов для въезда в Великобританию.

Министр внутренних дел Королевства Иветт Купер также публично заявила, что правительство не позволит Асме Асад вернуться в страну, поскольку решение «не может быть основано исключительно на соображениях здоровья». Министр иностранных дел Дэвид Лэмми ранее назвал Асму, родившуюся и выросшую в Актоне, на западе Лондона, «нежелательной гостьей».

В середине декабря The Telegraph сообщил, что Асму Асад изолировали от других людей из-за лейкоза во избежание заражения инфекционными заболеваниями. Врачи, по сведениям источников газеты, оценили ее шансы выжить как 50/50. Один из собеседников издания заявил, что «Асма умирает».

В Великобритании Асма Асад работала инвестиционным банкиром в крупном банке. Она вышла замуж за Башара Асада в 2000 году - в тот же год он возглавил Сирию. В мае 2024 года Асме Асад диагностировали лейкемию.