«Шансы малы». Конгресс США не согласится финансировать Украину в 2024 году

«Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе, то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы», - написало издание.

Республиканцы готовы «разорвать в клочки» новый законопроект демократов о совмещении финансирования Украины и Израиля, отметили в журнале. Сенатор Рик Скотт назвал политику Белого дома «беззаконием», так как президент США Джо Байден и его администрация игнорируют нужды национальной безопасности, и принуждают сенат выписывать Украине «солидный чек».

Значительная часть выделенной Украине помощи осталась в США , это назвали самым сокровенным секретом Вашингтона. Финансовую помощь ВСУ американское руководство тратит на разработки нового вооружения.