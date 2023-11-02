«Шаг в неверном направлении». В США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией
Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России — шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.
Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны России - шаг в неверном направлении, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привело агентство Reuters.
Власти Соединенных Штатов глубоко обеспокоены шагами РФ по дератификации ДВЗЯИ, подчеркнул Блинкен.
«К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении», - добавил госсекретарь США.
Президент Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Договор должен был стать инструментом для прекращения любых видов испытаний, но так и не вступил в силу. Его не ратифицировали восемь из 44 государств, имеющих ядерное оружие.
Путин не планировал связываться с США перед принятием решения о дератификации ДВЯЗИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в этом не было необходимости.