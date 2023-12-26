Шафран премиум-класса подорожал вдвое

Республика производила более 90% всего мирового шафрана. Из-за засухи, заморозков зимой и сильной жары летом на востоке Ирана в области Хорасан собрали вдвое меньше пряности по сравнению с прошлым годом - 170 вместо 400 тонн.

Шафран из-за особенностей выращивания и ручного метода сбора и так считался самой дорогой специей в мире. Теперь цены на него взлетели вдвое - до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке и 1800 долларов за рубежом.

Кроме шафрана по всему миру подорожал кофе сорта робуста , из которого делали растворимый напиток, молотые смеси и варили эспрессо. Специалисты связали рост цен с повышенным спросом на этот сорт - более экономичный, чем другие.