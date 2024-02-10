10 февраля 2024, 03:07

Сеймур Херш отказался комментировать интервью Путина Карлсону

Global Look Press
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Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости», что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.

«Я, конечно, посмотрел интервью», - отметил журналист.

Херш также добавил, что Карлсон очень интересуется произошедшим на трубопроводе «Северный поток». Однако само интервью американец комментировать отказался, в том числе диалог Путина и Карлсона о теракте на газопроводе.

Интервью Карлсон разместил в соцсети Х, за сутки его посмотрели более 150 миллионов раз. Репост сделали 269 тысяч пользователей, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится».

Американский журналист, автор расследования теракта на трубопроводе «Северный поток» Сеймур Херш сообщил РИА «Новости» , что посмотрел интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. При этом публицист отказался комментировать материал.

Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Северный поток Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 03:33
Слепая ненависть к России лишила поляков здравого мышления — экс-депутат сейма
РИА «Новости»
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Оголтелая русофобия лишила поляков способности здраво мыслить и адекватно оценивать действия Москвы. Такое заявление сделал экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в материале для газеты Myśl Polska.

«У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», - высказал мнение политик.

Экс-депутат осудил отношение соотечественников к стремлению президента России Владимира Путина защитить население Крыма от украинского вторжения. Корвин-Микке считает, что у российского лидера не было другого выхода.

«Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги», - признал Корвин-Микке.

Беседа американского журналиста с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. И это вызвало у них истерику, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

США Крым Россия Запад Владимир Путин Польша Москва
10 февраля 2024, 03:20
«Истерику» после интервью Путина Карлсону раскритиковали в Словакии
РИА «Новости»
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Реакция западных сторонников либерализма на интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала неприятие дискуссии современными либералами. Об этом заявил спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию - их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», - написал он.

По словам политика, для достижения компромисса нужно принять российскую точку зрения и исключить ненависть к России и Белоруссии.

Как отмечал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, разговор президента России с журналистом из США вызвал истерику у западных средств массовой информации. Диалог продемонстрировал людям на Западе отличительную от НАТО риторику.

Более 150 миллионов человек посмотрело интервью Путина Карлсону в соцсети Х, оно набрало 860 тысяч отметок «мне нравится». На YouTube диалог главы РФ и публициста собрал 8,3 миллиона просмотров.

Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Словакия Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 02:54
Более 150 миллионов человек в соцсети Х посмотрели интервью Путина Карлсону
РИА «Новости»
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Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров примерно за сутки после выпуска. Его можно увидеть в соцсети X на странице публициста.

При этом 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч человек поставили реакцию «нравится». Также на YouTube интервью набрало 8,3 миллиона просмотров.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена дать интервью российскому журналисту , чтобы не отставать от своего коллеги из России. По словам политика, лидеру Штатов нужно взять пример общения с журналистами с президента Путина. Многим было бы интересно, как американский лидер ответит на вопросы от российских корреспондентов.

Политолога из Венесуэлы Серхио Родригеса Хельфенштейна впечатлила последовательность Путина во время общения с Карлсоном. Он отметил, что лидер РФ обладает несомненным стратегическим видением.

США Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 02:14
Байдена призвали взять пример с Путина и дать интервью российскому журналисту
РИА «Новости»
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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена дать интервью журналисту из России, чтобы не отставать от его российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявило РИА «Новости».

«Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома», - сказал он.

Шеремет отметил, что американский глава считает себя самым демократическим лидером, однако на практике ему страшно говорить с журналистами без подсказок.

По мнению депутата, президент Штатов является позором для собственного народа и ему не хватило бы смелости на подобное интервью. Шеремет объяснил, что хочет заблуждаться в своем утверждении и готов публично извиниться перед американцами, если Байден все-таки согласится на беседу с российским корреспондентом.

Ранее миллиардер Илон Маск оценил предложение журналиста сатирического новостного портала о том, что Байдена следует проверить на адекватность прежде чем дать ему возможность использовать ядерное оружие. Предприниматель поставил смеющийся смайл под постом публициста.

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