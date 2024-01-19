Севший на Луну японский модуль SLIM столкнулся с проблемой

После посадки на Луне SLIM связался со станцией на Земле, тогда и выяснилось, что солнечные батареи модуля неисправны. Они не вырабатывали электричество на тот момент.

«Поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей», - уточнило JAXA.

При этом в японском агентстве считают посадку лунного модуля успешной, отмечая, что в противном случае произошло бы столкновение и его функции были бы повреждены. Уточненные данные могут предоставить на следующей неделе.

На сегодняшний день Япония оказалась пятой страной в истории, после Советского Союза, США, Китая и Индии, посадившей аппарат на спутнике Земли.

Прошлой осенью JAXA сообщила о выходе запущенного 7 сентября модуля на переходную лунную орбиту. При помощи установленного на нем оборудования аппарат будет изучать содержание металлов в лунном грунте.