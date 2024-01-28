28 января 2024, 03:02

Севший из-за криков о помощи в Анталье самолет проверили

Freepik
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Экстренно севший в аэропорту Антальи лайнер авиакомпании Pegasus вылетел в Эр-Рияд, самолет проверили и не обнаружили проблем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

Во время полета из Стамбула в Эр-Рияд из грузового отсека самолета раздались крики о помощи. Пилоты решили срочно сесть в ближайшем аэропорту и узнать об источнике звука.

В итоге проверка не выявила никакой «негативной ситуации». В багаже воздушного судна ничего не нашли.

«Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02:20 (время совпадает с московским - прим. ред.)», - сказано в материале.

Ранее житель США залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Позже мужчину нашли мертвым. По данным воздушной гавани, он проник на территорию с помощью запасного выхода терминала.

США Самолеты Авиакомпании
28 января 2024, 01:07
Самолет экстренно сел в Анталье после криков о помощи в из грузового отсека
Freepik
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Крики о помощи раздались из грузового отсека самолета авиакомпании Pegasus, который летел из Стамбула в Эр-Рияд. Об этом сообщил сайт  HavaSosyalMedya.

«Как утверждается, во время полета самолета Airbus A321, выполняющего рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что пилоты решили экстренно посадить самолет в аэропорту Антальи. Воздушное судно село примерно в 0:10 (время совпадает с московским).

Новой информации по самолету пока не поступило.

Ранее французская газета Le Matin сообщила, как едва живого мигранта с переохлаждением нашли в аэропорту Париж-Орли во время осмотра в нише шасси самолета. Мужчина выжил, его положили в местную больницу.

Крики о помощи раздались из грузового отсека самолета авиакомпании Pegasus, который летел из Стамбула в Эр-Рияд. Об этом сообщил сайт HavaSosyalMedya.

Самолеты Авиакомпании
28 января 2024, 00:15
Американский профсоюз пограничников поддержал Техас в конфликте с Белым домом
РИА «Новости»
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Правительство США делает все возможное, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы в беседе с РИА «Новости».

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», - заявили в организации.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота. По ее словам, это не способствует решению проблемы.

Эббот отмечал, что готов конфликтовать с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы. Он объяснил, что в Техасе намерены и дальше возводить новые заградительные постройки. Также губернатор намекнул, что проблему решит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, когда снова вступит на должность президента страны.

США Мигранты Белый дом в США
27 января 2024, 22:46
Белый дом назвал небезопасными действия губернатора Техаса по защите границы
Freepik
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Администрация американского лидера Джо Байдена посчитала «небезопасными» действия губернатора штата Техас Грега Эббота по защите границы Америки с Мексикой. Об этом сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Позорно, что мы продолжаем видеть эти политические выходки, продолжаем наблюдать эти политические игры. Это небезопасно, это не помогает решению проблемы», - заявила она в ходе брифинга, комментируя деятельность главы штата.

Ранее Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральным правительством из-за ситуации с демонтажем заграждений рядом с границей. По его словам, в Техасе намерены возводить новые заградительные барьеры.

Он отметил, что проблему решит следующий президент США, когда вступит в должность после выборов в этом году. Так он намекнул о поддержке экс-главы Штатов Дональда Трампа, который выдвинет свою кандидатуру в президентской гонке. Политик намерен решить миграционный вопрос в стране и ограничить помощь Украине.

США Мигранты Белый дом в США
27 января 2024, 22:44
Нацгвардия Техаса перебросила тяжелую бронетехнику на границу с Мексикой
Global Look Press
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В Сети появилось видео из Техаса, на котором тяжелая военная бронетехника следует по направлению к границе с Мексикой. Ролик выложил в Telegram-канале ведущий Владимир Соловьев.

«Национальная гвардия Техаса перебрасывает бронетехнику на границу с Мексикой. На платформах боевые танки M1A1 Abrams и БМП M2A2 Bradley», - подписал журналист видеоролик.

На кадрах, снятых из автомобиля на железнодорожном переезде, мимо следует состав, полностью загруженный боевой бронированной техникой. Помимо танков и БМП, на платформе видно другие специализированные автомобили.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что пойдет на конфликт с федеральными властями, отстаивая безопасность границы страны. В штате продолжат возводить заградительные барьеры на границе с Мексикой. В случае необходимости губернатор штата Оклахома Кевин Ститт готов направить в Техас национальную гвардию.

Мексика США Мигранты Военные Танки

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