Севший из-за криков о помощи в Анталье самолет проверили

Во время полета из Стамбула в Эр-Рияд из грузового отсека самолета раздались крики о помощи. Пилоты решили срочно сесть в ближайшем аэропорту и узнать об источнике звука.

В итоге проверка не выявила никакой «негативной ситуации». В багаже воздушного судна ничего не нашли.

«Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02:20 (время совпадает с московским - прим. ред.)», - сказано в материале.

Ранее житель США залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Позже мужчину нашли мертвым. По данным воздушной гавани, он проник на территорию с помощью запасного выхода терминала.