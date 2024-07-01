Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточном направлении
КНДР запустила баллистическую ракету, она полетела в восточном направлении. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
«Военные проводят анализ полета снаряда», - написали авторы материала.
Они не привели других подробностей.
Пуск стал вторым за неделю. В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету 26 июня. Боеприпас взорвался в воздухе и упал за пределами экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что попытка запуска разведывательного спутника Северной Кореи провалилась. В воздухе произошла авария, связанная с работающем на бензине и жидком кислороде двигателем.