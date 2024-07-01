01 июля 2024, 00:05

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточном направлении

РИА «Новости»
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КНДР запустила баллистическую ракету, она полетела в восточном направлении. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Военные проводят анализ полета снаряда», - написали авторы материала.

Они не привели других подробностей.

Пуск стал вторым за неделю. В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету 26 июня. Боеприпас взорвался в воздухе и упал за пределами экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что попытка запуска разведывательного спутника Северной Кореи провалилась. В воздухе произошла авария, связанная с работающем на бензине и жидком кислороде двигателем.

Ракеты Северная Корея
01 июля 2024, 00:26
"Вдумчивый парень". В Пекинском университете дали оценку успехам сына Александра Лукашенко
РИА «Новости»
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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай стал лучшим студентом курса Пекинского университета. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин.

«Он (сын Лукашенко - прим. ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента <…> очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», - подчеркнул представитель вуза.

По его словам, Николай учится в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что, будучи ребенком, работал в поле и обрабатывал картофель. По его словам, за эту работу ему платили по три рубля в день. Зимой ему приходилось ходить за сухостоем, а летом - в лес по дрова.

Белоруссия Александр Лукашенко Студенты Китай
01 июля 2024, 00:13
«Очень тяжелое поражение». Франция шокировала первыми итогами парламентских выборов
Unsplash
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Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон потерпел тяжелое поражение на парламентских выборах в стране. Об этом заявил  пресс-секретарь французской Соцпартии, входящей в коалицию левых партий, Пьер Жуве, ее слова передало РИА «Новости».

По итогам I тура выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» вышла на первое место, набрав 34,2% голосов. На втором месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» с результатом 29,1%, а на третьем месте - коалиция, поддерживаемая президентом Макроном, с 21,5% голосов.

«Реальность заключается в том, что этот результат - очень тяжелое поражение президента республики», - заявил политик.

Однако Жуве подчеркнул, что это лишь первый тур выборов и все может поменяться. По его словам, сейчас президент и его коллеги должны взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

Парламентские выборы начались во Франции 30 июня. В МВД страны отметили рекордную явку на голосовании.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
30 июня 2024, 22:50
Украинскую мину обезвредили около пляжа в Турции
Unsplash
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У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину. Об этом сообщила газета Milliyet.

Чтобы обезвредить снаряд, власти на 18 часов перекрыли несколько пляжей. Специалисты, которые прибыли на место, обезвредили мину.

Уточняется, что объект нашли в 60 метрах от берега в городе Эрегли провинции Зонгулдак. Пляжи открыли 30 июня в 14:00.

Ранее два человека подорвались на мине в Брянской области. Они зашли в запретную приграничную зону в Климовском районе. Люди проигнорировали предупреждение о минной опасности.

В январе 2024 года турецкие рыбаки выловили сетями мину. Они сообщили о боеприпасе береговой охране.

Турция Оружие
30 июня 2024, 21:37
НАТО разместил 10 батальонных групп у границы с Белоруссией
РИА «Новости»
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Недалеко от белорусской границы находятся 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса, общей численностью свыше 20 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.

«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», - сказал он.

По словам главы Генштаба, эти группы разместили временно, однако «нет ничего более постоянного, чем нечто временное». Белорусскому руководству не нравится такое соседство, поэтому власти рассматривают и оценивают каждое действие НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что страны альянса нападут на Белоруссию , если государство в чем-то расслабится. По словам президента, в блоке думают, что Россия и Республика Беларусь решат напасть на НАТО и «зачем-то роют противотанковые рвы».

Белоруссия НАТО

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