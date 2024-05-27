Северная Корея выполнила неудачный запуск разведспутника

«Попытка на этой неделе запустить новую ракету-носитель со спутником закончилась неудачей из-за взрыва в воздухе во время полета ее первой ступени ракеты», - сообщили журналисты.

Ракета, на которой находится спутник «Маллиген-1», взорвалась во время полета первой ступени после ее запуска с стартовой станции на западном побережье страны. Предварительно, авария связана с двигателем, который работает на жидком кислороде и бензине.

Ранее Северная Корея сообщала, что выведет на орбиту собственный спутник с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя должны были упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В понедельник, 27 мая, жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска, как предполагалось, баллистической ракеты КНДР. Береговая охрана запретила судам приближаться к обломкам.