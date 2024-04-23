23 апреля 2024, 06:31

Северная Корея впервые провела учения по ядерному контрудару

РИА «Новости»
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В Северной Корее провели первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили «Известия».

Военные провели учения для «демонстрации надежности и превосходства». В маневрах задействовали системы оповещения «Вулканическая тревога» и комплексного контроля «Курок ядерного оружия». Ядерный контрудар нанесли с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров и успешно поразили цель на расстоянии 352 метров.

Южная Корея зафиксировала пуск баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря. Она упала за пределами экономической зоны Японии.

В апреле армия Северной Кореи испытала несколько типов вооружений. Военные запустили сверхбольшую боеголовку , новую зенитную ракету, гиперзвуковую баллистическую ракету «Хвасон-16» и другие образцы. Одна из баллистических ракет пролетела около 650 километров.

Ракеты Северная Корея Военные учения КНДР
23 апреля 2024, 07:48
Китай призвал США прекратить вооружение Тайваня
РИА «Новости»
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Китайские власти призвали США не вооружать Тайвань, а поддержать мирное воссоединение. Об этом заявили Центральному телевидению Китая в департаменте стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что угрозой миру в Тайваньском проливе являются действия сепаратистов, а также внешняя поддержка.

«Китай не намерен мириться с таким положением вещей и выступает против действий США по тайваньскому вопросу», - говорится в заявлении.

Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и не отправлять Тайваню оружие. Кроме того, считают в МИД, США не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Ранее представитель военного командования США заявил, что Китай готовит сильную армию. Обе страны включились в технологическую гонку.

США Китай Тайвань
23 апреля 2024, 07:31
Пушков указал на необычную деталь в протестах в США
РИА «Новости»
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Протесты с США против операции Израиля в секторе Газа достигли невиданных масштабов, для страны это качественно новое явление. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

После начала палестино-израильского конфликта в США регулярно проходят акции против операции Израиля в секторе Газа и выделения американской помощи еврейскому государству. В течение последней недели протесты развернулись в Йельском и Колумбийском университетах.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в США еще не было. Для страны это качественно новое явление», - сообщил политик.

Ранее поддерживающие Палестину протестующие против израильских обстрелов сектора Газа перекрыли дорогу к аэропорту О’Хара в Чикаго и мешали автомобилям проехать. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали некоторых из людей.

США Израиль Протесты
23 апреля 2024, 07:31
Снос памятника Советским воинам в Софии возобновили спустя несколько месяцев
Unsplash
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В Софии возобновили демонтаж памятника Советским воинам. Работы приостановили в декабре 2023 года из-за отсутствия законных оснований, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

По распоряжению губернатора Софийской области Вяры Тодевой 22 апреля возобновили «консервацию», как назвали этот процесс в Болгарии, памятника Советским воинам на территории Княжеского сада. Рабочие сняли облицовочные плиты с надписями.

Демонтаж начали по приказу главного архитектора Софии Здравко Здравкова. В конце прошлого года общественники обжаловали его законность, и Высший административный суд распорядился приостановить работы. Софийская областная администрация планировала восстановить фигуры и барельефы с памятника , а затем выставить их в Музее социалистического искусства.

Неоднократно оскверняли памятник Советскими воинам в селе Корпач на северо-западе Молдавии. В Литве инициировали снос монумента советской армии на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Болгария Памятники ВОВ
23 апреля 2024, 07:10
США призвали не очернять российско-китайские отношения
РИА «Новости»
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Администрации США необходимо прекратить очернять рабочие отношения Китая и России. Об этом на брифинге перед визитом в КНР американского госсекретаря Энтони Блинкена представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао.

«США не нужно провоцировать блоковую конфронтацию, очернять отношения Китая и России. Тем более, не нужно клеветать на Китай и пытаться свалить на него какую-то ответственность», - заявил он.

Заместитель главы Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявлял, что страна уважает мир и не хочет вступать в любую форму войны с любой стороной. При этом он призвал не ущемлять интересы КНР.

СМИ сообщали, что Блинкен в ходе визита в Китай пригрозит стране санкциями в случае поддержки оборонно-промышленного комплекса России.

США Китай

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