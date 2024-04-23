Северная Корея впервые провела учения по ядерному контрудару

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Военные провели учения для «демонстрации надежности и превосходства». В маневрах задействовали системы оповещения «Вулканическая тревога» и комплексного контроля «Курок ядерного оружия». Ядерный контрудар нанесли с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров и успешно поразили цель на расстоянии 352 метров.

Южная Корея зафиксировала пуск баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря. Она упала за пределами экономической зоны Японии.

В апреле армия Северной Кореи испытала несколько типов вооружений. Военные запустили сверхбольшую боеголовку , новую зенитную ракету, гиперзвуковую баллистическую ракету «Хвасон-16» и другие образцы. Одна из баллистических ракет пролетела около 650 километров.