30 июня 2024, 08:58

Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО»

РИА «Новости»
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США, Южная Корея и Япония создали свой военный альянс по аналогии с НАТО. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

МИД Северной Кореи подчеркнул, что «азиатская версия НАТО» оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. По мнению дипломатов, японские и южнокорейские военные могут в любой момент начать конфликт по указу Белого дома.

В КНДР добавили, что трехдневные учения Freedom Edge продемонстрировали создание трехстороннего военного блока.

«Решительно осуждаем то, что США, Япония и РК провели очередные неблагоразумные провокационные военные акты демонстративного характера против самостоятельных государств в регионе», - заключили в МИД.

В ведомстве также обвинили руководство США в попытке посеять в регионе политическую нестабильность и устроить «взрывоопасный кризис безопасности».

Ранее Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Военные запустили снаряд в сторону Японского моря.

США Северная Корея Япония Южная Корея КНДР НАТО
30 июня 2024, 09:45
ЦАР выразила готовность нарастить сотрудничество с Россией в топливной сфере
РИА «Новости»
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ЦАР собирается активизировать диалог с Россией в топливной сфере. Об этом заявил РИА «Новости» посол Александр Бикантов.

Он отметил, что центральноафриканская делегация, в состав которой входил премьер-министр страны Феликс Молуа, обсуждала на ПМЭФ ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Дипломат подчеркнул, что представители ЦАР затрагивали во время переговоров и взаимодействие государств в топливной сфере.

«Наши партнеры подтвердили заинтересованность в активизации диалога в данной сфере», - указал Бикантов.

Он добавил, что пока стороны не подписывали никаких контрактов в этой области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Республику Конго перспективной страной для развития отношений. По его словам, у этого дружественного государства есть большой потенциал для налаживания двустороннего сотрудничества с Россией. Президент республики Дени Сассу-Нгессо сообщил, что российские компании могут заниматься в стране добычей полезных ископаемых.

Африка Топливо Россия Переговоры Экономика ПМЭФ-2024
30 июня 2024, 09:44
Жертвами трех терактов в Нигерии стали 18 человек
Global Look Press
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Террористы-смертники в городе Гвоза в Нигерии устроили взрывы на свадьбе, похоронах и в больнице. Погибли 18 человек, ранены как минимум 30, сообщило Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Атака произошла в штате Борно. Там действует группировка, борющаяся с влиянием Запада. При этом, по информации СМИ, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаки. Все три нападения совершались по отдельности.

Среди погибших есть дети и беременные.

По данным некоторых СМИ, пострадавших больше - как минимум 48. Нигерийская газета Punch информировала о том, что только при взрыве бомбы на свадьбе в Борно погибли шестеро и получили травмы 15 человек. Взрыв в больнице прогремел еще через несколько минут, а позже еще один раздался на похоронах.

У многих пострадавших - переломы черепа, рук и ног, ранения брюшной полости.

Ранее стало известно, почему теракты в Дербенте и Махачкале устроили в православный праздник Святой Троицы , 23 июня.

Дети Больницы Свадьбы Взрывы
30 июня 2024, 08:15
Северокорейцы впервые стали носить значки с портретом одного Ким Чен Ына
Global Look Press
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Значок с портретом только Ким Чен Ына впервые заметили на чиновниках в КНДР на восьмом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Снимки с чиновниками опубликовала северокорейская пресса. На кадрах крупным планом показали значки на пиджаках у чиновников.

Использование изображений с одним Ким Чен Ыном может свидетельствовать об активизации усилий по «идеализации» северокорейского лидера, подчеркнули журналисты Yonhap. В издании добавили, что значок с портретом семьи Ким носят все жители страны: как обычные граждане, так и высокопоставленные чиновники.

Значок с изображением основателя Северной Кореи Ким Ир Сена начали производить в ноябре 1970 года, а с его преемниками изображения стали распространятся в феврале 1992. В декабре 2011 популярность обрели фото с двойными портретами обоих лидеров.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что лидер КНДР может приехать в Россию , когда разработают базу для подписания документов. По его словам, визит состоится при наличии «всех необходимых условий».

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
30 июня 2024, 07:50
Американский инвестор допустил возобновление торговли с Россией
Global Look Press
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Отношения между США и Россией могут улучшиться в будущем. Об этом РИА «Новости» заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Он подчеркнул, что страны наладят взаимодействие и торговлю.

«Так всегда было и всегда будет после конфликта», - указал Роджерс.

Инвестор подчеркнул, что Россия и США - огромные страны. По его мнению, этот фактор тоже будет влиять на возобновление диалога и контактов. Роджерс также отметил, что Россия восстановится, несмотря на введенные против нее санкции.

США снимут ограничения с Московской фондовой биржи, предположил эксперт. Он констатировал, что санкции наносят вред экономикам, и эти меры не продлятся долго.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал мнение, что антироссийские экономические ограничения только укрепляют Россию. Он сообщил, что страна построила самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. По его словам, президент Владимир Путин обрел за последнее времяеще большую популярность.

США Торговля Санкции Россия Экономика

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