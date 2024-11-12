Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией

«Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“, заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», - заявили журналисты.

Указ подписали 11 ноября.

Также 9 ноября на российском официальном правовом сайте выложили подписанный Владимиром Путиным закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Этот документ заменил базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между обоими государствами, который заключили 9 февраля 2000 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о якобы присутствии северокорейских военных в зоне СВО. Он отметил, что говорящие об этом представители США сами признают недостаток доказательств.