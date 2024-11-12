12 ноября 2024, 00:56

Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией

РИА «Новости»
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Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован „Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“, заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года», - заявили журналисты.

Указ подписали 11 ноября.

Также 9 ноября на российском официальном правовом сайте выложили подписанный Владимиром Путиным закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР. Этот документ заменил базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между обоими государствами, который заключили 9 февраля 2000 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о якобы присутствии северокорейских военных в зоне СВО. Он отметил, что говорящие об этом представители США сами признают недостаток доказательств.

Заключенные Северная Корея Законы Россия КНДР Владимир Путин
12 ноября 2024, 00:05
МИД назвал голосование против резолюции РФ по нацизму расхождением слов с делом
РИА «Новости»
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Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, но против документа проголосовали 54 государства. В их числе оказались США, Канада, Франция, Германия, Украина и Япония. Страны Запада тем самым показали, что их слова о якобы осуждении любых форм дискриминации расходятся с реальными действиями, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Российскую резолюцию поддержали 116 стран, еще 11 воздержались.

«Целый ряд делегаций заявляли о том, что они категорически осуждают любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нацизма и неонацизма. Тем не менее, они голосуют против этой резолюции <…> Где последовательность? Когда мы дождемся того, что их слова будут совпадать с делами?» - задался вопросом Лукьянцев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала полный список стран, проголосовавших против осуждения расизма и за героизацию нацизма.

В странах НАТО устанавливается фашистская идеология , заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в альянсе это становится нормой.

Запад МИД РФ ООН
11 ноября 2024, 20:50
Ежегодный многотысячный марш националистов начался в Варшаве
РИА «Новости»
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Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы — там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Одиннадцатого ноября в Польше отметили 106 лет со дня обретения независимости. В этом году марш организовали под лозунгом «Сила великой Польши - это мы». Президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск не стали участвовать в мероприятии. Первый отправился в Азербайджан, второй проходит лечение после перенесенной операции.

В начале мая жители Варшавы вышли на городские улицы с требованием прекратить втягивание Польши в конфликт на Украине. Участниками шествия стали несколько сотен горожан.

Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы - там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Европа Польша
11 ноября 2024, 18:02
Автор хита Felicita назвал Донбасс русским и рассказал о желании провести там концерт
Global Look Press
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Донбасс всегда был российским регионом, и это следует признать во всем мире. Об этом газете Il Fatto quotidiano заявил итальянский певец Аль Бано.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», - отметил артист.

Он выразил готовность выступить с концертом в Донбассе ради поддержания мира.

Певец также прокомментировал переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, республиканец внесет вклад в урегулирование конфликта.

Аль Бано получил всемирную известность в 80-е. Его главным хитом стала композиция Felicita, которую он исполнил в дуэте со своей супругой Роминой Пауэр.

Ранее певец признался, что снова хочет приехать в Россию. Он пообещал порадовать концертом поклонников, когда закончится конфликт на Украине.

Концерты Донбасс Дональд Трамп Музыка
11 ноября 2024, 12:03
Япония смягчила запрет на ввоз некоторых автомобилей в Россию
Unsplash
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Японские власти уточнили «санкционные формулировки» и разрешили ввозить в Россию «мягкие» гибриды. Об этом сообщил РБК.

Благодаря документу с новой формулировкой россияне смогут приобретать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский рассказал, что изначально японская сторона не планировала вводить запрет на импорт гибридов.

«Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», - отметил он.

Ввозить в Россию смогут не все гибриды, а только модели с определенными двигателями.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что цена машин с пробегом зависит от цен на новые авто. По его словам, подорожавшие автомобили влияют на стоимость машин в возрасте до трех, пяти лет. Также для ценообразования имеет значение ситуация с автокредитованием.

Япония Санкции Россия Машины

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