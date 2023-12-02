Северная Корея расценит как объявление войны вмешательство в работу ее спутников

Казахстан справедливо выбрал российский истребитель Су-30СМ вместо французского аппарата Rafale. Такое мнение выразили авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», - сказано в материале.

Журналисты сравнили казахстанский выбор с решением Алжира в 2006 году. Тогда Франция пыталась продать этому государству свою технику, но африканская страна захотела истребитель Су-30 МКА из России. Военный самолет превосходит французского конкурента по дальности полета и больше подходит по размеру.

Ранее американский военный эксперт Гай Маккардл удивился способностям российских мини-беспилотников для истребителя Су-57. Он отметил, что сначала несерьезно отнесся к новостям о мини-дронах ВС РФ. Потом эксперт узнал, что в США пытались работать над таким проектом, и поменял свое отношение.