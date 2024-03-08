Северная Корея объявила об артиллерийских маневрах со стрельбой «по столице врага»
Северокорейская армия провела масштабные учения, в рамках которых военные стреляли из дальнобойных орудий, способных ударить по Сеулу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Маневры прошли 7 марта под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына. Учения также посетили начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль и министр обороны Кан Сун Нам.
В агентстве отметили, что целью маневров являлась проверка способности артиллерийских частей атаковать «столицу врага». Учения прошли успешно, и Ким Чен Ын поздравил военнослужащих с проведением стрельб.
Он заявил, что войска КНДР следует держать в состоянии боеготовности, «чтобы беспощадным и быстрым ударом перехватить инициативу во время вступления в настоящий бой».
Ранее лидер Северной Кореи предупредил недоброжелателей , что государство даст жесткий ответ на попытки провокаций. Ким Чен Ын рассказал, что военные смогут защитить суверенитет страны. Он также назвал жителей Южной Кореи марионетками и пригрозил стране оккупацией.