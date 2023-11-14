Северная Корея обвинила США в поставках Украине запрещенных вооружений
США уничтожают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений. Об этом Центральному телеграфному агентству (ЦТАК) заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами», - отметил он.
Дипломат обвинил США в том, что они пытаются затянуть конфликт и поэтому отправляют ВСУ крылатые ракеты, снаряды с обедненным ураном и противотанковые вооружения. По его мнению, Белый дом может получить «второй Афганистан» в виде Украины, и поражение американской стороны в этом случае будут не менее масштабным.
Чо Чхоль Су добавил, что США «принуждают человечество к самой жестокой войне» и ставят свои интересы выше других стран.
Ранее американский экс-президент Дональд Трамп сравнил ситуацию на Украине с Афганистаном. Он указал, что про страну перестали говорить, потому что у ВСУ и украинского руководства «дела идут не очень хорошо».