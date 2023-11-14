Северная Корея обвинила США в поставках Украине запрещенных вооружений

«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами», - отметил он.

Дипломат обвинил США в том, что они пытаются затянуть конфликт и поэтому отправляют ВСУ крылатые ракеты, снаряды с обедненным ураном и противотанковые вооружения. По его мнению, Белый дом может получить «второй Афганистан» в виде Украины, и поражение американской стороны в этом случае будут не менее масштабным.

Чо Чхоль Су добавил, что США «принуждают человечество к самой жестокой войне» и ставят свои интересы выше других стран.

Ранее американский экс-президент Дональд Трамп сравнил ситуацию на Украине с Афганистаном. Он указал, что про страну перестали говорить, потому что у ВСУ и украинского руководства «дела идут не очень хорошо».