Северная Корея назвала самую опасную страну в мире
Соединенные Штаты представляют собой самый большой на планете источник угрозы использования оружия массового уничтожения. Об этом заявили в Минобороны КНДР.
В ведомстве указали, что страна намерена последовательно сдерживать исходящую от США угрозу.
«„Продолжительная угроза“ - наиболее подходящее выражение для США, крупнейшего в мире обладателя оружия массового уничтожения, единственного в мире ядерного военного преступника. <…> Именно США несут самую большую угрозу [использования] оружия массового уничтожения», - привело РИА «Новости» фрагмент заявления Минобороны КНДР.
В министерстве напомнили, что США еще с ХХ века определили Северную Корею как «вражеское государство» и стали усиливать «беспрецедентную ядерную угрозу и шантаж». Теперь Соединенные Штаты совершают «неразумное бесчинство», перебрасывая стратегические вооружения, в том числе атомную подлодку с ядерными боеголовками, на Корейский полуостров. Угроза со стороны США становится «все более безумной» с каждым днем, и на нее требуется «мощно отвечать» последовательными силами сдерживания, заключили в северокорейском Минобороны.