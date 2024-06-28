28 июня 2024, 03:09

Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию

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Северная Корея будет поставлять яблоки в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Россельхознадзора после переговоров руководителя федерального органа Сергея Данкверта с северокорейскими коллегами.

«Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов», - написали в пресс-релизе.

Там подчеркнули, что заместитель председателя Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор также готов поставлять в Россию женьшень.

Ранее в российском посольстве в Пхеньяне заявили, что РФ заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. В диппредставительстве объяснили, что речь идет не о начале сотрудничества, а о его восстановлении. В 1980-90-х годах обе страны активно взаимодействовали в сфере импорта одежды.

Еда Северная Корея Торговля Россия Продукты
28 июня 2024, 03:11
Байден не захотел помиловать Ассанжа
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден не будет помиловать основателя Wikileaks журналиста Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передало РИА «Новости».

«Нет, это не рассматривается», - сказала она.

Ассанж признал свою вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Ему вынесли приговор, равный пяти годам заключения, которые он уже провел в британской тюрьме. После выхода на свободу публицист отправился в Австралию.

Журналист стал известен благодаря созданию сайта WikiLeaks, где опубликовали сотни тысяч конфиденциальных данных. Среди них оказалась секретная информация о войнах в Ираке и Афганистане, условиях в тюрьме Гуантанамо, дипломатической переписке и личных сообщениях Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась на пост президента.

США Джулиан Ассанж Журналистика Джо Байден
28 июня 2024, 02:16
США переместили военных к Израилю и Ливану для эвакуации своих граждан
Unsplash
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США передислоцировали подразделения своих Вооруженных сил к границам Ливана и Израиля. Об этом сообщил телеканал NBC.

Этот шаг вызван опасениями начала крупномасштабного конфликта между ЦАХАЛ и «Хезболлой» и планами Америки эвакуировать в случае его возникновения своих граждан из горячей точки.

«Пентагон перемещает силы армии США ближе к Израилю и Ливану, чтобы быть готовым к эвакуации граждан США», - отметили журналисты.

По их словам, противостояние между Израилем и «Хезболлой» усиливается.

Ранее российский посол Александр Рудаков заявил , что Ливан может вступить в конфликт с Израилем, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок в этот регион.

На юге Ливана находятся военные объекты движения «Хезболла» , которое периодически обстреливает территорию Израиля и получает ответные удары.

США Израиль Пентагон Военные Эвакуации Ближний Восток
28 июня 2024, 00:45
Лидеры ЕС решили назначить фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
РИА «Новости»
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Страны Евросоюза согласовали кандидатуру председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом сообщило агентство DPA.

«Лидеры ЕС <…> договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии», - отметили авторы сообщения.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
28 июня 2024, 00:41
Организаторов путча в Боливии отправили под арест
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Организаторов путча в Боливии арестовали. Об этом сообщило агентство ABI.

По словам министра Карлоса дель Кастильо, правоохранители задержали около десяти военных.

«На данный момент уже задержано около десятка человек, которые сговорились свергнуть демократически избранное правительство», - подчеркнул он.

По данным агентства, в результате происшествия не менее 12 человек получили осколочные и пулевые ранения.

Ранее в Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, которого считают организатором попытки государственного переворота. В четверг, 27 июня, военные на танке въехали на территорию президентского дворца, а также появились около здания республиканского правительства.

Военные Аресты Боливия

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